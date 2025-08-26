Odisha News: ଗଠନ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି
Odisha News: ଗଠନ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି

Odisha News: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମିଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତୀ ଦିଆଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:01 PM IST

Odisha News: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି।  ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମିଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତୀ ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହି କମିଟି ପାଇଁ ୧୦ଜଣ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ସିଦ୍ଦେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ରଘୁବୀର ଦାସ ମହାରାଜ, ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ଗଣେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର, ରାମନାରାୟଣ ଗୋଛିକାର, ଏବଂ ଡ. ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। 

ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ୧୦ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ  ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୦୨୪ରେ  ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।  ବିଜେଡିପ କ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ୧୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକ ୧୬ ଜଣିଆ ପ୍ୟାନେଲ୍‍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା।  

ଏବେ ନୂଆ କରି ଗଠିତ କମିଟି ଆଗରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଏହିକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମିଟିର ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଥିଲା।

Narmada Behera

