Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। କୃଷି ଜମିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଗିରଫ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା,ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ(ଏଆରଆଇ) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଉଲା ଆରଆଇ ସର୍କଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷି ଜମିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେନା ଏବଂ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ) ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ,ତାଙ୍କ କୃଷି ଜମିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ,ଦୁହେଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଇରାଣ ପରେ,ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ସୋମବାର ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଜେନା ଏବଂ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗୀ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ରହ୍ମକୁମଡି (ଚାରିଛକ), ଅଚ୍ୟୁତପୁର (ଚନ୍ଦନପୁର) ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି।