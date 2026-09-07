Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସିଉଳା ଆର୍‌ଆଇ ଓ ଏଆର୍‌ଆଇ

Odisha Vigilance: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସିଉଳା ଆର୍‌ଆଇ ଓ ଏଆର୍‌ଆଇ

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। କୃଷି ଜମିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:52 PM IST
Odisha Vigilance: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସିଉଳା ଆର୍‌ଆଇ ଓ ଏଆର୍‌ଆଇ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍
2
3
4
5