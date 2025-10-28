Advertisement
Odisha News: ବଢୁଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର, ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ ୬ ଗିରଫ

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ହାତରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଚଳାଉଥିବା ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୬ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:22 PM IST

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ହାତରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଚଳାଉଥିବା ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୬ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ତଥା ସଦର ଥାନା ଓହଳ ଗ୍ରାମର ଭିକି ଓରଫ ସୌମ୍ୟାଜିତ ପରିଜା ଓ ଜାକି ଓରଫ ସ୍ବପ୍ନଜିତ ପରିଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଓହଳ ଗ୍ରାମର ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଲାଲାସାହିର ଆଭିଜାତ୍ୟ ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଗୋଛାୟତ,ନାଉଗାଁ ଥାନା କୋକିଢି଼ଅ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳପୁର ଠାରେ ପ୍ଲାନ ଚକ ଆଉଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମସ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ ଓ ୩ ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି । ଏ-ମାନେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କିଣି ସାରା ଜିଲାରେ ବ୍ୟବସାୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ ମେଲାଇଥିଲେ । ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ ରେ ସୂଚନା । ଡ଼ନ ବ୍ରଦର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭିକି ପୂର୍ବରୁ ଏସଟିଏଫ ହାତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୩ କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

Narmada Behera

