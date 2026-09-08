Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri Jagannath Temple: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡମାର୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ୩ ନାମ

Puri Jagannath Temple: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡମାର୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ୩ ନାମ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’, ‘ପତିତପାବନ’ ଏବଂ ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଲୋଗୋ ସମେତ ତିନୋଟି ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’, ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର’, ‘ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଏବଂ ‘କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ’ ଭଳି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ନାମ ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 08, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:33 PM IST
Puri Jagannath Temple: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡମାର୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ୩ ନାମ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି
2
3
4
5