/Puri Jagannath Temple: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡମାର୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ୩ ନାମ

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ଆଉ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଓ ପରିଚୟକୁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର’, ‘ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର’ ଏବଂ ‘ଶ୍ରୀନହର’ ନାମକୁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର’ ନାମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୯ ଓ ୪୫ରେ, ‘ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର’କୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୪ ଓ ୪୫ରେ ଏବଂ ‘ଶ୍ରୀନହର’କୁ ଶ୍ରେଣୀ ୧୯ରେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’, ‘ପତିତପାବନ’ ଏବଂ ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଲୋଗୋ ସମେତ ତିନୋଟି ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’, ‘ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର’, ‘ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ନୀଳଚକ୍ର’ ଏବଂ ‘କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ’ ଭଳି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ନାମ ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡିତ ନାମ ଓ ପରିଚୟଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକୃତ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହେବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, SJTA ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨୯ଟି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।