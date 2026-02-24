ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଗଠନ ହେଲା ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି, ମିଳିଲା SOP ମଞ୍ଜୁରୀ

Ratna Bhandar: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି।
Trending Photos
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ୧୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ SOP (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୋର୍) କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଭଳି ହେବ ପରିଚାଳନା?
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ 'ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ' ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି:
୨୪ ଦିନର ସମୟ ସୀମା
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ ୧୩୫ ଦିନର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଦିନ ଗଣତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୨୪ ଦିନ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ: ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁରକ୍ଷା
ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଗଣତି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମିଳାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ହୋଇପାରିବ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଗଣତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଡଃ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।