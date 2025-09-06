ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାରିଖ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇସ୍କନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା SJTA

SJTA Urges ISKCON: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଅନେକ ISKCON ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ନିନ୍ଦା କରି ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଜାରି କରିଛି।
SJTA ମାୟାପୁରସ୍ଥିତ ISKCONର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ କମିଶନ (GBC)କୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି - ବିଶେଷକରି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ - ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ISKCON ମନ୍ଦିରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପରିଚାଳିତ ହେବ।
SJTA ଅନୁଯାୟୀ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାପୁରାଣ ଭଳି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର)ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ।
ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା - ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ "ଆଦି ପ୍ରକାଳକ" ବା ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରି - କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ "ଗୁଣ୍ଡିଚା-ମୁଣ୍ଡପମ" କୁ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, କେବଳ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ନଅ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ SJTA ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଭାରତରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅତି କମରେ ୬୮ଟି ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମନଇଚ୍ଛା ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନ।
SJTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଇସ୍କନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ-ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତଥାପି ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମାମଲାଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାୟାପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କମିଶନ (GBC) ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ SJTAର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁଣି ଥରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇସ୍କନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିକଳ୍ପ ତାରିଖରେ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି ଇସ୍କନର ଯଥାର୍ଥତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ପରେ SJTA ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍କନର ଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିହୀନ, ଭୁଲ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଚିଠି ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ GBC (ମାୟାପୁର)ର ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।
SJTA ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ପର୍ବ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପବିତ୍ର ତାରିଖ ବ୍ୟତୀତ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।