Hirakud Dam: ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଜି ଚାରୋଟି ସଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିଛି। ସକାଳ ୧୧:୦୦ ଟାରେ ଏହି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର ୬୦୫ ଫୁଟ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୬୧୫ ଫୁଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ମାଟି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ,ଚାରୋଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୭୦,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛଡାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡାଲିରେ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ।
ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୭ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ,ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଏବଂ ଭଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପାଣି ପ୍ରବାହ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।