Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଗେଟ୍‌, ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଗେଟ୍‌, ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

Hirakud Dam: ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଜି ଚାରୋଟି ସଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:08 PM IST
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଗେଟ୍‌, ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର
Odisha vigilance50 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Missing Fishermen News3 hrs ago
4
Petrol Diesel price3:50 AM IST
5
Top 10 news3:18 AM IST