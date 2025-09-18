Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟାସ୍ ରୁ ହଟିବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା

Odisha News: ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ବିସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ(LRC)ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
Trending Photos
Odisha News: ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ବିସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ(LRC)ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଖୁବଶିଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଲଆରସି ଦିଆଯାଇ ପୁନର୍ବାସନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସି ବାଣୀ ବିହାର ସମ୍ମୁଖ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଥିବା ୬୦ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ ରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ କ୍ବାଟର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।