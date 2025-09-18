Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟାସ୍ ରୁ ହଟିବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2927138
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟାସ୍ ରୁ ହଟିବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା

Odisha News: ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ବିସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ(LRC)ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:00 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟାସ୍ ରୁ ହଟିବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା

Odisha News: ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା  ବିସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ  ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ(LRC)ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଖୁବଶିଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଲଆରସି ଦିଆଯାଇ ପୁନର୍ବାସନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ  ବିଏମସି ବାଣୀ ବିହାର ସମ୍ମୁଖ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଥିବା  ୬୦ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା।  ଆଉ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ ରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ କ୍ବାଟର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଜମୁଛି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା
Odisha news
Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର
Odisha news
Odisha News: ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଛି ଓପେନ୍ ବାର,ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପୋଲିସ୍
Rahul Gandhi
ରାହୁଲଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ
Monsoon session
Monsoon Session: ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ମୁଲତବୀ
;