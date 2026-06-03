Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236934
Zee OdishaOdisha StateSMC anti-encroachment drive: ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

SMC anti-encroachment drive: ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

SMC anti-encroachment drive: ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ବୁର୍ଲା ନିକଟରେ ଏସ ଏମ ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ଏସଏମସି)ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ, ହୋଟେଲ, ମାଂସ ଦୋକାନ, ଗୋଦାମ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:08 PM IST

Trending Photos

SMC anti-encroachment drive: ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

SMC anti-encroachment drive: ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ବୁର୍ଲା ନିକଟରେ ଏସ ଏମ ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ଏସଏମସି)ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ, ହୋଟେଲ, ମାଂସ ଦୋକାନ, ଗୋଦାମ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏମସିଏଲ୍ (MCL)ର ଏକ ଇନ୍‌ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟାଉନସିପ୍ ପାଇଁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। 

ଅତିକ୍ରମଣକାରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମସିଏଲ୍‌ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ସିଭିଲ୍), ବୁର୍ଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବୁର୍ଲା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT), ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (VIMSAR) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 

ବିଶେଷକରି VIMSARକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ। ଅତିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା।ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତାୟାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା।ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନଟି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏମସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍ (TPWODL) ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Kotia Dispute
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା
BRICS Meeting Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ
TMC
TMCର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
DK Shivakumar Oath
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର