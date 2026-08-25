Snake Bite: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Snake Bite: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତା,ଘାଟ, ବିଲ, ବାଡି ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସାପ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ତାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସାପ । କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ପାଘାତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୬ଜଣ ସାପ କାମୁଡାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ରାଉରକେଲା ଲାଠିକଟା ହାତୀଓଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଭାଇର ବୟସ ୭ ଓ ଭଉଣୀର ବୟସ ୧୦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । RGH ମେଡିକାଲ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ସେହିପରି ବଣାଇରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅଜା ଏବଂ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଟିକାୟତପାଲି ଥାନା ତିଲେଇମାଲ ଗାଁ ଭୂଆଁ ସାହିରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସର୍ପାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଅଜା ଏବଂ ନାତି । ବଣାଇ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ବାଲେଶ୍ବର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଉତୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୃଗନୟନୀ ଗାଁରେ ସର୍ପାଘାତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମହାନଳା ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ୯ ଫୁଟିଆ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାତି ଅଧରେ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ୯ ଫୁଟିଆ ଅଜଗର ସାପ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୩ ଦିନ ତଳେ ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଦାଦା ଓ ପୁତୁରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ମୁତାବକ, ଗୋଲଧାଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ପଡିବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ୩ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଚରାଭଟା ଗାଁର ଦଇତାରି ତାଣ୍ଡି ଓ ଭରତ ତାଣ୍ଡି। ଉଭୟ ସଂପର୍କରେ ଦାଦା ପୁତୁରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ତୁଳସୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
Also Read- ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି- ଯାଜପୁର ସାଂସଦ