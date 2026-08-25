Add Zee Business As A Preferred Source
App

Snake Bite: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ରାଉରକେଲା ଲାଠିକଟା ହାତୀଓଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:13 PM IST
Snake Bite: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୬ଜଣ ସାପ କାମୁଡାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି- ଯାଜପୁର ସାଂସଦ
2
3
4
5