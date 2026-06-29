Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Deva Snana Purnima 2026: କାହିଁକି ୧୦୮ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରହସ୍ୟ..

Deva Snana Purnima 2026: କାହିଁକି ୧୦୮ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରହସ୍ୟ..

ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟଯାତ୍ରା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ଗନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିବସ ହେଉଛି କାଳିଆ ଠାକୁରର ଜନ୍ମଦିବସ ବା ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ। ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ବା ଆଦ୍ୟଲୀଳା କୁହାଯାଏ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:19 AM IST
Deva Snana Purnima 2026: କାହିଁକି ୧୦୮ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରହସ୍ୟ..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ..
Petrol Diesel price1 hr ago
2
pakistan afghanistan border2 hrs ago
3
July Bank Holidays 20262 hrs ago
4
Jagannath Snana Purnima3 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago