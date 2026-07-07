Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /VK Pandian: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

VK Pandian: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:29 AM IST
VK Pandian: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report35 min ago
2
top 10 news todayJul 06
3
Odia NewsJul 06
4
Odia NewsJul 06
5
Odia NewsJul 06