/VK Pandian: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ମଡେଲ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟ ଓ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି।
Former #5T Chairman Shri VK Pandian visited the earthquake-hit regions of #Venezuela to assess ongoing rescue and recovery efforts.
During his visit, he interacted with affected residents and emergency response teams, sharing Odisha's globally recognised experience in disaster… pic.twitter.com/djthwVbXVX
— Manas Mangaraj (@manasrmangaraj) July 6, 2026
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ନେତୃତ୍ୱ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଆଶ୍ରୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା, ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
୧୯୯୯ ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଶେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମସ୍ତରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନେଟୱର୍କ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ମଡେଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି।
Who deserves the applause—India's rescuers or a political PR campaign?
The facts are straightforward.
After the devastating earthquake in Venezuela, India's 46-member rescue and medical contingent carried out life-saving humanitarian operations under Operation Amistad. Their… pic.twitter.com/yrrl8V04j8
— Surendra Barik (@barik_surendra) July 6, 2026
ଏପରିକି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। କେତେକ ୟୁଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅପରେସନ ଅମିସ୍ତାଦ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ସେନା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶାର କରିବା।