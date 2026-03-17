Odisha Congress: କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ

Zee OdishaOdisha StateOdisha Congress: କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିପ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଓ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗକୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:09 PM IST

Odisha Congress: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିପ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଓ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗକୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି  ୩ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଡେଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଥା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ସାମୂହିକ ରଣନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

Odisha Congress
Odisha news
Odisha News: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍
Odisha news
Odisha News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ
Pakistan-Afghanistan War
Pakistan-Afghanistan War: କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ତାଲିବାନ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍