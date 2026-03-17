Odisha Congress: କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ

Odisha Congress: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିପ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଓ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗକୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ୩ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଡେଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଥା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ସାମୂହିକ ରଣନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।