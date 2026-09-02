Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Alert: ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ବର ଓ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ

ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିବା ପରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରହିଛି । ୧୩ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 02, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:55 AM IST
Flood Alert: ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ବର ଓ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ
Image Credit: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ବଡ ଖବର ! ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି
2
3
4
5