Flood Alert: ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ବର ଓ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ

Flood Update: ରାଜ୍ୟର କିଛି ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିକ ହେଉଛି । ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିବା ପରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରହିଛି । ୧୩ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫୨ ମିଟର ରହିଛି । ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ବର ଓ ଭୋଗରାଇର ଶତାଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ୧୮.୩୪ ମିଟର ରହିଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନାଳିଆ ନଦୀରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ମୟୂରଭଂଜ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନ ଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬ରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ୭୧ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।Also Read- Rain Alert: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି