Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ,ହେଲା ନାହିଁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି

Odisha News: ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ । ହେଲା ନାହିଁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି ।ଗତକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସହ ରହିଥିଲା ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଜଳକ୍ରୀଡା । ରାତ୍ର ୮ ଟା ୫ ସୁଦ୍ଧା ଜଳକ୍ରୀଡା ସାରି ବିଜେ କରିଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ , ଭୂଦେବୀ । ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୋଇଥିଲା । 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 11:11 AM IST

ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 12 ଟା 30 ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି । ତେବେ ପରେ ପଣା ଭୋଗ,ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଳକୁ ଭୋର୍ 4 ଟା 24 ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି ବଢ଼ିଛି।ତେବେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ରେ କେତେ ସେବକ ଚାପ ଉପରେ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏ-ବେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ଅବେହଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ।ବିଗତ ୪ ଦିନ ହେବ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 2 ଟା 30 ରୁ 3 ଟା 30 ବେଳକୁ ପହୁଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ହୋଇନାହିଁ।

Narmada Behera

