ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୦ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି !

ହାତୀ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଦଶଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:52 PM IST

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୦ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି !

ବାଲେଶ୍ବର: ହଦଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହାତୀ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଦଶଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ।

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ । ଦୁଇଟି ହାତୀ ହଦଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ବାଗେପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ଘୋଉଡାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହାତୀ । ଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଇରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କୁପାରୀ ଡିଭିଜନର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାତିରେ ବାଗେପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ହାତୀକୁ ଗାଁରୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୦ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷତିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ହାତୀ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

