Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime News: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ କଳହ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼, ବାପାଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ନୁଆଖମଣ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାରିବାରିକ କଥାକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା।

Reported ByAbhaya mohantyEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:33 PM IST
Crime News: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ କଳହ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼, ବାପାଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....
2
3
4
5