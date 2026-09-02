Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମାଆର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେବି ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ

ମାଆ ପୁଅ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନାବାଳକ ପୁଅଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ।

Reported ByAbhaya mohantyEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 02, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:49 AM IST
ମାଆର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେବି ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ
Image Credit: ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ ଶକ୍ତି ଅପା, ଆଜି ଆସିପାରେ ଡିଜିପି ଚୟନ ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5