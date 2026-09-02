ମାଆର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେବି ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ

କେନ୍ଦୁଝର: ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶ ହୋଇଛି ମାଆ । ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମାଆ ପୁଅ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନାବାଳକ ପୁଅଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁରନ୍ତ ନାବାଳକଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପୋଲ ଧୋଇ ନେଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ପୋଖରୀରେ ବୁଡିଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ନାବାଳକକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଦୀର୍ଘବାଟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଳମ୍ୱ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାଟଣା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ମୃତ ନାବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ନରେଶ । ପୁଅକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମାଆ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ନେବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ୨ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇନଥିଲେ । ଏପରି ଖଟିଆରେ ପୁଅକୁ ଧରି ୨ ଜଣ ମହିଳା ବୋହି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ । ଯାହା ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷର ମାନବିକତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ।