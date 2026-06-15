Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ,ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ,ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଛି କରୁଣ ପରିଣତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ତେର୍ତାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:05 PM IST
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ,ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ,ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜ
crime news2 min ago
2
Gold rate today33 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
plane crash2 hrs ago
5
petrol diesel price today3 hrs ago