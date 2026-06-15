/Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପୁଅ,ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News (ଜଗତସିଂହପୁର/ ନାରାୟଣ ବେହେରା): ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଛି କରୁଣ ପରିଣତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ତେର୍ତାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡା ଓ ମାଆ ଚାରୂଲତା ପରିଡା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଦିଲୀପ ପରିଡାକୁ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କଟୁରୀ ଜବତ କରିଛି । ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଦିଲୀପଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀପ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟନନ୍ଦ ଗାଁରେ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଗତ ଶନିବାର ଦିଲୀପ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସହିତ ଏକ କଟୁରୀ କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଢ କରି ଆଣିଥିଲା ।
ଆଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସତ୍ୟନନ୍ଦ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁଲତା ଘର ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଥମେ ବାପା ସତ୍ୟନନ୍ଦଙ୍କ ବେକକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମାଆ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେକକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ଗାଁରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହିଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି।