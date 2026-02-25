ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସାଂଘାତିକ ବିଭ୍ରାଟ: ୧୦୦ରୁ ମିଳିଛି ୧୦୫ ମାର୍କ, ସୋନପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ

Sonepur College: ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ସୋନପୁର କଲେଜରେ ଏକ ଅଜବ ତଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି କଲେଜର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Trending Photos
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ସୋନପୁର କଲେଜରେ ଏକ ଅଜବ ତଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି କଲେଜର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ୧୦୦ ନମ୍ବରରୁ ୧୦୨ କିମ୍ବା ୧୦୫ ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କ’ଣ ଏହି ପୁରା ଘଟଣା?
ସୋନପୁର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରେଜଲ୍ଟରେ ଉଭୟ ଥିଓରୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି। ସୁମନ୍ତ ଜଗଦଲା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେଉଁଠି ମୋଟ୍ ମାର୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ତ କେଉଁଠି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୪୦ ମାର୍କ ମିଳିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଖାତାରେ ମାତ୍ର ୧୮ ମାର୍କ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।"
ସେହିପରି ସ୍ମିତା ରାଣୀ ହୋତା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "୧୦୦ ମାର୍କର ପେପରରେ ମୋତେ ୧୦୧ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କ ୪୦ରୁ କମାଇ ୩୫ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ମାର୍କ କିଭଳି କମିଲା କିମ୍ବା ବଢ଼ିଲା, ତାହା କେହି ବୁଝାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।"
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ମାର୍କରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 'ନନସେନ୍ସ' (Nonsense) କହି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉଭୟ ପିଲା ଏବଂ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଫେଇ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନରେ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି (Technical Glitch) ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।