Odisha News: ୧୩ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Odisha News: ଓଡିଶାର ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ୧୨.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ।ଖୋଲା ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳୟା ଥାନା ସୀମାରେ ଏକ ଟ୍ରକରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ସୁବଳୟା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଷିଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ALSO READ: Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'
ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନିଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏ-ହି ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୋନପୁର ଏସପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁବଳୟା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।