Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ୧୩ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Odisha News: ଓଡିଶାର ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ୧୨.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ।ଖୋଲା ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳୟା ଥାନା ସୀମାରେ ଏକ ଟ୍ରକରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:30 PM IST
Odisha News: ୧୩ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pm Modi: 'ଜୋ ଖେଲେଗା ଓ୍ବ ଖିଲେଗା'
2
3
4
5