ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ସୋର ତହସିଲଦାର, ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ବାଲେଶ୍ୱର: ସୋରୋର ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାନିଧି ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ।
ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ୧୧.୦୨.୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବୋଝେଇ ୫ଟି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଟ୍ରକ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଛାଡିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରକ ମାଲିକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୫/୨୦୨୬, ୟୁ/ଏସ୍-୭ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
