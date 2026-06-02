Soumya Murder Case: ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Soumya Murder Case: ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଓରଫ ଦୀପୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ(Crime Branch)। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୁପୁରର ବାସିନ୍ଦା ୪୬ ବର୍ଷିୟ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହିଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ୧୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏନଏଚଆରସିର ୪ ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ଏଟି ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍କାନୁପୁଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ୟାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। ତେବେ, ଆହୁରି ୧୦ ଜଣ ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶିଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ୍ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ଏହି ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।