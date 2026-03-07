Odisha News: ପୁରୀରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ, ପତ୍ନୀ ଶୋଭିତାଙ୍କ ସହ...

Advertisement
Odisha News: ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ କଳାଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ । ଏବଂ ନାଗାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶୋଭିତା ଧୁଲିପାଲା । 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:32 AM IST

Odisha News: ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ କଳାଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ । ଏବଂ ନାଗାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଶୋଭିତା ଧୁଲିପାଲା । ରଘୁରାଜପୁର ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ, (vrushakarma) ରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରେ ଅଛନ୍ତି ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ । ନାଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମାନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଉଛନ୍ତି।  ନାଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସମାନ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେବା ପରେ ସେ ସୋଭିତାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 

 

ALSO READ: LPG Price Hike: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍,ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ଦର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ବୃଦ୍ଧି;ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ...

Narmada Behera

