ବଲାଙ୍ଗିର: ରଣ୍ଡାରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ । ଅପହରଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ୍ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅପହରଣ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗିର ଏସ୍ପି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି । ଅପହୃତ ଓ ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମିଶୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯିବ । ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସପି ଅଭିଳାଶ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।