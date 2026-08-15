Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବଲାଙ୍ଗିର ରଣ୍ଡାରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର

ଅପହରଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ୍‌ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:31 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର ରଣ୍ଡାରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର
Image Credit: ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ
2
3
4
5