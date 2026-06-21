Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Odisha News: ଗଣନା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକ ସୁଚାରୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚକ ତାଲିକା ପୁନରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଇ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

Written ByNarayan BeheraEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:55 PM IST
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

About the Author

Narayan Behera

Narayan Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋ
Top 10 News Headlines43 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Yoga Day2 hrs ago
5
Jio Postpaid Plan6:27 AM IST