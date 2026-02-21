ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ: ନିଜ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

Advertisement
Odisha electoral rolls revision: ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ସ୍ପେଶାଲ ଇନଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ’ (SIR) ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି।

କ’ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ?
ଶନିବାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଆର. ସନ୍ଥାନଗୋପାଳନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ମ୍ୟାପିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା:
  ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ୨୦୦୨ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପରଖି ନେବାକୁ ସନ୍ଥାନଗୋପାଳନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
  ଅଭିଯୋଗ ଜଣାନ୍ତୁ: ଯଦି ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସଂଶୋଧନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନକଲି ନାଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାଁ ଏଯାଏଁ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା: ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।

 

