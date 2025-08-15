Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
Puri News: ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତମୀ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି । ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୁପରେ ଜେଉଡ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:30 PM IST

Puri News: ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତମୀ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି । ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୁପରେ ଜେଉଡ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଧାରୀ ମାନେ ଆଜି ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୭ଟାରୁ ରାତ୍ର ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 

 ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଲାଗି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନିତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତି ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛଅମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ଜନ୍ମ ନିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂନ୍ଧ୍ଯା ଆଳତି ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡି ଟେରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରୋଷରେ ସଂନ୍ଧ୍ଯାଧୁପ ଛେକ ଛାମୁକୁ ଆସିଥିଲା। ସଂନ୍ଧ୍ଯାଧୁପ ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଟେରା ବନ୍ଧା ହେବାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଡ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ ସାଗ, ତରକାରୀ, ପିଠା,ଝିଲି,ଓରିଆ,ଖିରି ଆଦି ରୋଷରୁ ଆସି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଦିରସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ତିନି ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡା,ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ତିନିବାଡରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗର୍ଭଉଦକ ବନ୍ଦାପନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ-ଠି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ ରୂପ ଧାରଣକରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସୁଖ ପ୍ରସବ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଜେଉଡ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଛି।

ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତନିତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ଯାଧୁପ ପରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ଦୁଇଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ବେଶରେ ଜନ୍ମ ଚକଡାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି।ଏଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏକ ଗୁପ୍ତସେବା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସଂନ୍ଧ୍ଯାଧୁପ ପରେ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନ ୭ଟାରୁ ରାତ୍ର ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

