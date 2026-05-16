Puri News: ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି

Puri News(ପୁରୀ): ଆଜି ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲେ ଧୂଆମୁଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ତାଳସଜ ଆଦି ଫଳାହାର କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଚଉଁରା ମୂଳେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ବ୍ରତୋତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପାଠ କରାଯାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଏ ପୂଜାର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ସାବିତ୍ରୀ । ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କରୁଣା କିପରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକବଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ମା' ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାବିଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିବାହିତା ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନିଜର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ବଜ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଫଳମୂଳ ଓ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଅବସରରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ଦିନ ଦିବା ଆଲଟ ଲାଗି ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣି ଘର ଭୋଗ ସରି ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ରନ୍ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି । ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପିଚକାରୀ ହୋଇବା ପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୋଛା, ମଇଲମ, ମାଳଫୁଲ ଲାଗି ହୋଇ ବେଶ କରାଯାଏ । ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରନ୍ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବେ ଓ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏମିତିକି ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନିତି ରହିଛି। ସକାଳ ଧୁପ ପରେ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ ବିଜେ କରିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ।