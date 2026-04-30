Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ

Zee OdishaOdisha StateOdisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ

ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ‘ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ମୋସନ୍ ଆଣିବେ। ଏହା ଉପରେ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:41 AM IST

Odisha Assembly: ଆଜି ବସିବ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବଳୟରେ ରହିବ ବିଧାନସଭା ।

ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବାକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୧ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି।  ଗୃହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆଳ କରି ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇବେ। ଆଜିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧି‌ବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଧିବେଶନ ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

