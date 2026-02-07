Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପତ୍ରପଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପତ୍ରପଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଜୀବନ ନେଇଛି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

Feb 07, 2026, 09:17 PM IST

NH-16 accident
NH-16 accident

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଜୀବନ ନେଇଛି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ ବାରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାରାୟଣ ସହରର ଏକ ସପିଂ ମଲ୍‌ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର କାମ ସାରି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିଜ ବାଇକ୍‌ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବେପରୁଆ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏମ୍‌ସ (AIIMS) ପଠାଯାଇଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଫେରାର ଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।

