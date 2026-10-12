Add Zee Business As A Preferred Source
App

୭ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍, ୩ ଆହତ

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍‌ର ଚାଳକ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ।

Reported ByManoj MalliaEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 12, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:02 PM IST
୭ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍, ୩ ଆହତ
Image Credit: ସକାଳ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5