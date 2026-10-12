ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୭ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ର ଚାଳକ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇ ରହିଥିବା ୭ଟି ବାଇକ୍କୁ ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା।
ଏହି ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ସହ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଚାଳକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଚାଳକ ଜଣକ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।