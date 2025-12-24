Advertisement
Odisha News: ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:41 PM IST

Odisha News: ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜାମଖାନି, ଘୋଘରପାଲି ଏବଂ କୁରାଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ (କିଟ୍) ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଅଟେ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବରେ ୨୫ଟି ଗ୍ରାମର କ୍ରୀଡା କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟ୍, ଭଲିବଲ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, କ୍ୟାରମ୍ ଏବଂ ଯୋଗ ମ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ସହିତ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂରଚିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କ୍ରୀଡା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରି, ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।"

ପିପିଲିମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଙ୍ଗଧର ଡିଲ୍ଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରୀଡା କିଟ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସମର୍ଥନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।"

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।

Prabhudatta Moharana

