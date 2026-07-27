Commonwealth Games 2026: ଭାରୋତ୍ତଳନର ୫୩ କେଜି ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀ ଯାଦବ

Commonwealth Games 2026: ସୋମବାର ଦିନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାଦବ ମହିଳା ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ମୋଟ ୧୯୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ନାଚ୍ରେ ୮୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜର୍କରେ ୧୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ନାଇଜେରିଆର ଓନୋମ୍ ଓମୋଲୋଲା ଦିଦିହ ମୋଟ ୨୦୬ କିଲୋଗ୍ରାମ (୯୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ୧୧୩ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ରେକର୍ଡ।
ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ, ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ୮୮ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିନ୍ ଲିଫ୍ଟ ସହିତ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନାଇଜେରିଆର ଓନୋମ୍ ଦିଦିହଙ୍କ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କାନାଡାର ରେବେକା ଗ୍ରୋଲ୍କ୍ସ ୧୭୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଯାଦବ ଏକ କଠିନ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ
ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜର୍କରେ ସଫଳତାର ସହ ୧୦୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଜେରିଆର ଡିଡିହ ୧୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ନାଇଜେରିଆର ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ୧୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଯାଦବ ୧୧୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଲା।
ଭାରତର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି
ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବଙ୍କ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତିନୋଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଚାରୋଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମୀରାବାଇ ଚାନୁ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ), ଋଷିକନ୍ତ ସିଂହ ଚାନାମ୍ବମ୍, ମୁଥୁପାଣ୍ଡି ରାଜା ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଝାଣ୍ଡୁ କୁମାର ପାରା-ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।