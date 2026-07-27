Add Zee Business As A Preferred Source
App

Commonwealth Games 2026: ଭାରୋତ୍ତଳନର ୫୩ କେଜି ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀ ଯାଦବ

Commonwealth Games 2026: ସୋମବାର ଦିନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାଦବ ମହିଳା ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:38 PM IST
Commonwealth Games 2026: ଭାରୋତ୍ତଳନର ୫୩ କେଜି ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀ ଯାଦବ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍
top 10 news today58 min ago
2
IndiGo2 hrs ago
3
Rain Alert3 hrs ago
4
CJP protest12:56 PM IST
5
Dana MaJHI12:24 PM IST