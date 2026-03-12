Odisha News: ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାସ ଜାଲ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ

Odisha News: ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାସ ଜାଲ ବଦଳରେ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏହାଦ୍ବାରା ମାଛ ଯାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଜାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଏମ୍.ପି.ଇ.ଡି.ଏ ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।
Odisha News: ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାସ ଜାଲ ବଦଳରେ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏହାଦ୍ବାରା ମାଛ ଯାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଜାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଏମ୍.ପି.ଇ.ଡି.ଏ ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଫାସି ଜାଲ ବଦଳରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏନେଇ ବର୍ଗୀକୃତ ଜାଲର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସମେତ ଓଡିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ଓ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ସମେତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ସିଏସ୍ଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୨ଶହ ଟ୍ରଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକୃତ ଜାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫାସି ଜାଲ ରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଛ ପାଇଁ ପ୍ରଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏହାଦ୍ବାରା ସମୁଦ୍ରରେ ତଳେ ଥିବା ବେନ୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ। ଯାହାକି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଯାଆଁଳ ଓ ଛୋଟ ମାଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଫାସି ଜାଲର ଫାଶ ପାଣିର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟଛୋଟ ମାଛ ବାହାରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଜାଗା ପାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଟ୍ରଲର ଜାଲ ଫାସର ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଟଣା ହେଲାବେଳେ ଫାସର ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ମାଛ ଯାଆଁଳ ଗୁଡିକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ବର୍ଗାକାର କୃତି ମୁଣା ଦ୍ବାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏହା ମାଛ ଧରାବେଳେ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହୀରକ ଆକୃତି ଫାସ ଜାଲ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଗାକାର କୃତି ଫାସ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଗବେଷଣା କାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଗାକାର କୃତି ଫାସ ଯୋଗୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବଡ ଓ ମଧ୍ମ ଯାଆଁଳ କୁ ରକ୍ଷା କରା ଯାଇପାରିବ। ହୀରକକୃତି ଫାସ ଓ ବର୍ଗାକାର ଫାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ମାନେ ଯାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଶୀଳ୍ପ କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ହିରକାକୃତି ଫାଶ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଜାଲର ଫାଶ ଚଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫାଶ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା କାରଣ ରୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଇଞ୍ଜିନ ର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ କମାଇଥାଏ। ବହୁଳ ଭାବେ କିଶୋର ଓ ଛୋଟ ଯାଆଁଳ ପଡି ମାଛ ବଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମାଛ ବଛାବଛି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଗାକାର ଫାଶ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରକୃତ ସାଇଜ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଫାଶ ସଙ୍କୁଚିତ ନହେବା କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୋଇ ନଥାଏ।
ଏହାଦ୍ବାରା ଟ୍ରଲର ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ବଢିଥାଏ। କିଶୋର ଓ ଛୋଟ ଯାଆଁଳ ମାଛ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅଦରକାରୀ ମାଛ କମ ଥିବା ରୁ ବଛାବଛି ପାଇଁ କମ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସର୍ବ ଶେଷରେ ବର୍ଗାକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଟ୍ରଲର କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ରେ ଡିଜେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଥର ୧୮ଶହ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ ର ଆୟୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ରେ ଏମ୍.ପି.ଇ.ଡି.ଏ ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ରେ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ ବର୍ଗାକାର ଜାଲର ଉପଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।