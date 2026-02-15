Advertisement
Mahashivratri 2026: ଉତ୍ସବମୁଖର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ..

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ ନିତି ବଢି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳଧୂପ, ମଧ୍ଯାନ୍ନ ଧୁପ ସରି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହରି ବେଶରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବେ ଆଉ ରାତ୍ର ୧.୩୦ରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:05 PM IST

Mahashivratri 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଫାଲଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଧରାପୃଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବମୁଖର। ହଜାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତ୍ର ୧୨ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ରାତି ୧.୩୦ରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ଯରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ୧୦ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଜାଗରଯାତ୍ରା ଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ। କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଏପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପମାଳୀ, ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପଇଡ ଓ ଭୋଗରାଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ବାରଟାରୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ଯଥା ରହିଛି ତାହାକୁ ଜଣାଇବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ ନିତି ବଢି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳଧୂପ, ମଧ୍ଯାନ୍ନ ଧୁପ ସରି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହରି ବେଶରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବେ ଆଉ ରାତ୍ର ୧.୩୦ରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି।

ପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଯାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ନିତିକ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯାରିକେଡର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଲିସ ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୬ଜଣ ଡିଏସପି ୧୬ ଇନିସପେକ୍ଟର ସହିତ ୬୫ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପିଠରେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦିପ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

