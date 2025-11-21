Odisha News: ଆଜି ଦେବ ଦୀପାବଳିର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେବ ଦୀପାବଳୀ ତୃତୀୟ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ଦୀପ ଦାନ କରିବେ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦ୍ବାପର ଯୁଗର ପିତା ମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ଦେବକୀ ଵସୁଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି।
ସଂନ୍ଧ୍ୟାଧୁପ ପରେ ତିନୋଟି ମହାଦୀପ ବଡଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପକୁ ଉଠିଥାଏ। ରତ୍ନସିଂହାସନ ଆଗରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗଛଟିଏ କରାଯିବା ସହିତ ୨୮ଟି ଦୀପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚାଉଳ ଗଛ ସହ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦେବଦୀପାବଳିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ, ମଠ ମହନ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସ୍ବେଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ଚୁନରା ସେବକ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପ୍ରଦତ୍ତ ତେଲ , ଘିଅ ନେଇ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଦୀପମାନ ଜାଳନ୍ତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଉଡ଼ିଆ ଜାଳି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି।
ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କୁ ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଚାଦରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାର ଧଡି ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ର ଧଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ । ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ର ଧଡ଼ି କଳା ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ରର ଧଡିର ରଙ୍ଗ ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀକପଡ଼ା ରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଦରଟି ଶ୍ରୀଭୁଜ ରେ ପ୍ରସାରିଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ତଦଗୀ , କୁଣ୍ଡଳ , ନଳି ଭୁଜ , ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ , ଆଡ଼କାନି , କମରପଟି , ହରିଡ଼ା ମାଳି ଆଦି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି।