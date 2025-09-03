Jagannath Temple News: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ…
Jagannath Temple News: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ…

Jagannath temple News: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି଼ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ମନ୍ଦିରର ନବଗଠିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:55 PM IST

ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ
ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ

Jagannath Temple Queue System: ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି଼ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ମନ୍ଦିରର ନବଗଠିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛି।

ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗର୍ଭଗୃହ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ (AC) ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ SJTAକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମତି ଦେଇଛି।

ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଅସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ପୁରୀ ନରେଶ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିବେ। ଏସଜେଟିଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍କନର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିବ। ନବଗଠିତ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରେ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯାହା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ।

