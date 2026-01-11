Girish Murmu:ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗିରିଶ

Trending Photos
Girish Murmu: ପୁରୀ: ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ । ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୋଟି ନିଆ ଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ଵତି ପରିଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ମା’ ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିଲେ ଫେରିବା ପରେ ଗଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁୟାରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବକମିଟିର ବୈଠକ ବସିବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ, ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା, ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତାହାକୁ କିଭଳି କଡାକଡି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି।କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିଭଳି ନହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।