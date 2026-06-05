Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238074
Zee OdishaOdisha StatePuri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। 

|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:43 AM IST

Trending Photos

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା  ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ଚୁଡାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ। 

ALSO READ: Odisha Panipaga Report Today: ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

ALSO READ:Today Horoscope: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢିବ ସମସ୍ୟା!ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?

Add Zee News as a Preferred Source

 

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

puri news
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ
EV Rental For Govt
EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...
top 10 news today
Top 10 News: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Virat Kohli injury
ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ