Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ।
Trending Photos
Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ଚୁଡାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ।
ALSO READ: Odisha Panipaga Report Today: ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ
ALSO READ:Today Horoscope: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢିବ ସମସ୍ୟା!ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?