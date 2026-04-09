Ratna Bhandar Counting: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ଚାଲିଛି ଗଣତି ଓ ମଣତି

Ratna Bhandar Counting: ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ଚାଲିଛି ଗଣତି ଓ ମଣତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
Ratna Bhandar Counting: ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ଚାଲିଛି ଗଣତି ଓ ମଣତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଆସିଥିବା ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସହ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତିକୁ ଭଲଭାବେ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) April 9, 2026
ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିର ଗଣତିମଣତି ସରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଟିମ୍ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣତିମଣତି ବନ୍ଦ ରହିବ। ୧୩ ତାରିଖ ଓ ପରେ ୧୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଗଣତିମଣତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୬ ଘଣ୍ଟା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କରାଯାଇଛି। ହାଇଲେବଲ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ, ସେବକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗଣତିମଣତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।