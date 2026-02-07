ସାବଧାନ! ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି କି? ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ STA ଜାରି କଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍

Odisha News: ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକାମି ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା 'ଫ୍ରଡ୍ ଆଡଭାଇଜରି' ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦଲାଲଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
STA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ (Ownership Transfer) କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) କିମ୍ବା ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ VAHAN ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ୍। ଗାଡ଼ି କିଣାବିକା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଣଅନୁମୋଦିତ ଡିଲରଙ୍କ ସହ କାରବାର ବେଆଇନ
ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଡିଲରମାନେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କାରବାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଶୋ-ରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁମୋଦିତ ଡିଲରଙ୍କ ତାଲିକା ଆପଣ VAHAN ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖିପାରିବେ।
'ଡିମ୍ଡ ଓନରସିପ୍' (Deemed Ownership) କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଡିଲରଙ୍କ ନାମରେ 'ଡିମ୍ଡ ଓନରସିପ୍' ବା ଆଭାସୀ ମାଲିକାନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା:
ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି କେହି ଗାଡ଼ି କିଣାବିକା ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଡେରି ନକରି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ STA ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।