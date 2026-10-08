/ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରିଜା, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Vigilance Case: ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (SSA) ର DEO/DPC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରିଜା ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (ଠିକାଦାର)ଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବକେୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରିଜା କ୍ରୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ଆଧାରରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ (କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ) ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ପରିଜା କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ବକେୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ।
ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଗିରଫ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ ପରେ ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଠାବ କରିବା ନେଇ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ-୩୯, ତାରିଖ ୦୭.୧୦.୨୦୨୬, ଧାରା-୭ P.C (ସଂଶୋଧିତ) ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ପରିଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।