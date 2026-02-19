ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି

ମନମୋହନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ଵିଗୁଣା ହେବ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନୋମହନ ସାମଲ । ଆଜି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ମନମୋହନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ଵିଗୁଣା ହେବ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ । ଚାଷୀ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଧାନର ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ୨୭,୦୦୦ କୋଟିର ୯୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଅଛି ତାହା କିଣାଯିବ । ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ । ବିରୋଧୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଫଳ ହେବନି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
