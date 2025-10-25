Advertisement
State Cabinet Meeting: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକ

State Cabinet Meeting: ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:50 AM IST

State Cabinet Meeting: ଆଜି  ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ  ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ନୂଆପଡାରୁ  ଭିସି ଯୋଗେ ଯୋଡି଼ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଛି ବଡ ନିସ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ବୈଠକରେ ୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷକରି,ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଗୃହ, ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିପାରେ।

