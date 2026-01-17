ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଭୋଟର ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବ । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଭୋଟର ସର୍ଭେ ମାସେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ । SIR ସହ ଏହି ସର୍ଭେର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଵୁଥ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇପାରେ ହୋଇପାରେ । ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଵୁଥ୍ ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରିଵା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
