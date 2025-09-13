ନିମାପଡ଼ାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ RTI ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ RTI ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କୁ "RTI ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର" ଦର୍ଶାଇ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ RTI ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି।
ସାତପୁରୀ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ମଇତେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ସହିତ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ୬୧ଟି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନେଲ କହିଛି ଯେ, ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି: "ଆବେଦକ/ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ୬୧ଟି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।"
ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କମିଶନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ RTI ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ। ନିସନ୍ଦେହରେ, ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର RTI ଆଇନ, 2005 ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ RTI ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରି, ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ଟି RTI ଆବେଦନର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶପଥପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦେଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ BPL କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୁରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ BPL କାର୍ଡର ସତ୍ୟତା/ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଧାରା 7(9) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଉଥିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। "ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି ପବିତ୍ର ଆଇନର ଏପରି ଅସମାନ / ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି।
