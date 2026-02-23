ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଡିବିଲଡିଂ ଚମ୍ପିୟାନସିପ, ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଡିର କଷ୍ଟ୍ରକସନକୁ ନେଇ ଏବଂ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ଯୋଗ୍ୟ ବାଛିଥିଲେ। ଚମ୍ପିୟାନ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ସୋମନାଥ ଜାଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଭବାନୀ ଫିଟନେସ ପକ୍ଷରୁ ୩୧ ହଜାର ଓ ପ୍ରାଇଜ ମୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁରୀ: ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଭବାନୀ ଫିଟନେସ ୦୭ କ୍ଳାସିକର ତୃତୀୟ ଚାପ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଡିବିଲଡିଂ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ଏକ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୧୧ଟି ଵିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ବେଷ୍ଠ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଡିବିଲଡିଂ ଜଜ୍ ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଡିର କଷ୍ଟ୍ରକସନକୁ ନେଇ ଏବଂ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ଯୋଗ୍ୟ ବାଛିଥିଲେ। ଚମ୍ପିୟାନ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ସୋମନାଥ ଜାଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଭବାନୀ ଫିଟନେସ ପକ୍ଷରୁ ୩୧ ହଜାର ଓ ପ୍ରାଇଜ ମୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେନିମ ଜିନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାଳିଙ୍କୁ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ ପ୍ରାଇଜ ସହ ମୁମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓମେନ ଗ୍ଳାମୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୧ଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମଙ୍କୁ ୫୧୦୦, ଦ୍ବୀତିୟଙ୍କୁ ୩୧୦୦ ଓ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ ଦିଅଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ରଥ, ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ବନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
