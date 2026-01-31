ଓଏସଏପି ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଓଏସଏପି ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ

‘ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ’,‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’,ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଅଚ୍ଛା’, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା’, ଫନ ଫେୟାର’, ‘ଭାରତ କି ଯବାନ’,‘କଦମ କଦମ ବଢ଼ାଏ ଯା’,‘ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା’ ଓ ‘ପ୍ରଳମ୍ବ ବାଦ୍ୟ’ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:06 PM IST

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।

ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବାଟାଲିୟନରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଦକ ମାନେ  ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବାଦ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଏସଏପିର ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ବିଗୁଲ, ପାଇପ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଥିଲେ।

‘ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ’,‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’,ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଅଚ୍ଛା’, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା’, ଫନ ଫେୟାର’, ‘ଭାରତ କି ଯବାନ’,‘କଦମ କଦମ ବଢ଼ାଏ ଯା’,‘ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା’ ଓ ‘ପ୍ରଳମ୍ବ ବାଦ୍ୟ’ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଓଏସଏପି ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ, କୋରାପୁଟର ଯବାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ପ୍ରଦର୍ଶିତ ‘ଢେମସା’ ନୃତ୍ୟ, ଓଏସଏପି ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଟାଲିୟନ, ଝାରସୁଗୁଡାର ଯବାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁକ୍ରି ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆଇଆରବିଏନ, ବୌଦ୍ଧ ର ଯବାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରୋମାଂଚିତ କରିଥିଲା।

ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ,ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା,  ପୁଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ,  ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ( ଶସସ୍ତ୍ର) ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ କୁମାର, ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଭୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

