Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047834
Zee OdishaOdisha State

କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ

ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ BNSS ୧୮୩ ଅନୁସାରେ ୧୧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି NCST କମିଶନ । ଏଥିସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ ମଗାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ୩ ଦିନ ଭିତରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ସେନେଇ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍‌ରେ ଛାତ୍ରମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି । କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, କିସ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ । ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗରୁ ଏପରି ଘଟଣା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିଟ୍ ମାଲିକ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଆପଣାଇଥିବାରୁ ସବୁ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ କିଟ୍‌ ରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବର୍ତ୍ତିବେନି ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କିସ୍ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କିସ୍‌ର କର୍ମଚାରୀ ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ । ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲେ ହିଁ ଆଉ କେହି ଏପରି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି । ST କମିଶନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବି ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟୁଥିଲା ଏବେ ବି ଘଟୁଛି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ଦରକାର ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ।
ଘଟଣା ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବବିତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କିପରି ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ବେକ ଚିପି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୂପ ଦିଆଗଲା କିପରି ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରୂପ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନି ? ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ କଣ, କାହିଁକି ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସହକାରୀ CEOଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ।

Also Read- ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୩୩୫୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Also Read- Sahara Refund: ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଫସିଛି ? ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Astrology
Venus Transit: ଆଜି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ
Odisha news
'ପରବ2025'ର ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ, କୋରାପୁଟର ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଳନ
Railway Police
ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୩୩୫୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
T20I World Cup
Top 10 News Headlines: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ୪୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ସ
Odia News
ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ